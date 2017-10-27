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العراق : مقتل عدة عناصر من داعش على يد العشائر خلال مطاردتهم غرب الأنبار

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مصراوي Masrawy

العراق : مقتل عدة عناصر من داعش على يد العشائر خلال مطاردتهم غرب الأنبار

10:10 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

العراق : مقتل عدة عناصر من داعش على يد العشائر خلال مطاردتهم غرب الأنبار

العراق مقتل عدة عناصر من داعش على يد العشائر

بغداد- أ ش أ:

أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار العراقية، اليوم الجمعة، بمقتل عدة عناصر من تنظيم داعش على يد مقاتلي العشائر خلال مطاردتهم عقب تحرير بعض المناطق في "القائم وراوة" غربي المحافظة.

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية) - "إن قوة كبيرة من مقاتلي العشائر يقومون الآن، بمطاردة عناصر داعش الفارين من مناطق جباب والحصى و "تي 1" المحررة ضمن عمليات تحرير القائم وراوه غربي الأنبار".

وأضاف أن تلك القوات قتلت عددا من عناصر داعش خلال مطاردتهم، مشيرا إلى أن مقاتلي العشائر كبدوا التنظيم خسائر مادية وبشرية خلال العملية.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر والحشد الشعبي انطلقوا بعمليات عسكرية واسعة لتحرير مدينتي راوه والقائم من تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما تمكنت تلك القوات من تحرير مناطق الحصى وجباب و" تي 1" من تلك العصابات.

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Asha

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