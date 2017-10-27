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سفير فرنسا بالقاهرة: باريس اختارت بمنتهى الوضوح أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر

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مصراوي Masrawy

سفير فرنسا بالقاهرة: باريس اختارت بمنتهى الوضوح أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر

10:01 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

سفير فرنسا بالقاهرة: باريس اختارت بمنتهى الوضوح أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر

سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتي

باريس- أ.ش.أ:

أكد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتي أن بلاده كانت تتطلع لزيارة الرئيس عبد الفتاح لباريس واختارت بمنتهى الوضوح أن تكون شريكا استراتيجيا لمصر. 

وقال السفير الفرنسي -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - ان الرئيس ايمانويل ماكرون أكد بوضوح شديد انه فيما يتعلق بمكافحة الارهاب ودعم الاصلاحات الاقتصادية، فان فرنسا ستقف دائما بجانب وعازمة أن تكون شريكا مرجعيا لها لمساعدتها في مجالات الأمن والتنمية.

وأضاف أن الزيارة شهدت لقاءات مكثفة وتوقيع اتفاقات بقيمة 440 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية متنوعة، معترفا،في الوقت ذاته، بالحاجة لدفع العلاقات الاقتصادية وزيادة تواجد الشركات الفرنسية في مصر التي لديها متطلبات هائلة تحتاج الى خبرة الشركات الفرنسيةَ.

وأشار السفير الفرنسي الى أن وفدا من الشركات الفرنسية سيزور مصر في نوفمبر المقبل تحت رعاية جمعية أرباب الاعمال الفرنسيين "ميديف"، فضلا عن زيارة ثانية سيقوم بها وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير على الأرجح في الربيع المقبل على رأس وفد كبير من الشركات الفرنسية لبحث آفاق توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

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