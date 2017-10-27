الصور الأولى لغلق طريق "الخارجة - أسيوط".. ومصدر أمني:"نطارد مجموعة مسحلين"
الصور الأولى لغلق طريق "الخارجة - أسيوط".. ومصدر أمني:"نطارد مجموعة مسحلين"
09:57 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017
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