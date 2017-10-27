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10 نصائح لتجنب تساقط الشعر خلال فصلي الخريف والشتاء

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مصراوي Masrawy

10 نصائح لتجنب تساقط الشعر خلال فصلي الخريف والشتاء

10:01 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

10 نصائح لتجنب تساقط الشعر خلال فصلي الخريف والشتاء

10 نصائح لتجنب تساقط الشعر خلال فصلي الخريف وال

كتبت - هدير غيث:

يواجه الكثيرون مشكلة تساقط كميات كبيرة من الشعر خلال فصلي الخريف والشتاء، لذلك نستعرض لك بعض النصائح لتجنب ذلك، وفقا لما ذكره دكتور هشام سعد، استشاري الجلدية والليزر، وهي:

1-تجنب غسل الشعر مرات كثيرة بالأسبوع، يفضل غسله مرتين فقط بالأسبوع.

2-وضع الكريمات على أطراف الشعر، وليس على فروة الرأس.

3-البعد عن التوتر والضغط والعصبي، لأنها تؤثر على الشعر، فيفضل الحفاظ على النفسية السليمة للبعد عن أي اضرار.

4-لابد من إدراك كل شخص حقيقة تساقط من 50 إلى 100 شعره يومياً، وينمو غيرهم بالتبديل.

5-عدم الإكثار من استخدام علاج القشر، لأنه يعمل على جفاف الشعر.

6-يُفضل تجنب الكرياتين والبروتين والصبغة والكي، لتأثيرهم الشديد على فروة الرأس، وسقوط الشعر.

7-عدم استخدام أدوات شد الشعر مثل البكرة.

8-تغيير تسريحة الشعر، وعدم الثبات على تسريحة واحدة، وذلك لأن شد الشعر في اتجاه واحد والضغط عليه يومياً يعمل على تساقطه بكثره.

9-يُفضل علاج الانيميا، لأنها تؤثر على الكثير من وظائف الجسم، كما تساهم في ضعف الشعر، وسهوله تساقطه.

10-تناول التغذية السلمية من الخضراوات والفواكه، التي تعمل على تقوية الشعر، وحمايته من التساقط.

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