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بالصور.. نجوم الفن والرياضة في احتفالية "كلنا معاك" تأييداً للسيسي و"تبرع لـ ٥٧٣٥٧"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. نجوم الفن والرياضة في احتفالية "كلنا معاك" تأييداً للسيسي و"تبرع لـ ٥٧٣٥٧"

09:43 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

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بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي

الألبوم التالى

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي

القاهرة - مصراوي:

نظمت "حملة كلنا معاك من أجل "، احتفالية كبرى، لدعم و تأييد الرئيس عبد الفتاح ، بمستشفى ٥٧٣٥٧، وتقديم تبرع مالي ضخم من الحملة للمستشفى.

وحضر الاحتفالية "النائب محمد ماهر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومنسق الحملة بالقاهرة، و إيهاب العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية والشرابية، ووائل الطحان عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية بالقاهرة، والنائبة شادية خضير عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب".

كما شهدت الاحتفالية حضور عدد من الرياضيين، منهم "جمال عبد الحميد لاعب السابق، وجمال علام رئيس اتحاد كرة القدم السابق، وربيع ياسين لاعب النادي الأهلي السابق، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، وخالد كامل رئيس تحرير مجلة الكورة والملاعب".

وشارك في الاحتفالية من الإعلاميين، "الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، والإعلامي تامر عبد المنعم، الإعلامي طارق عبد الجابر".

كما شهدت الاحتفالية، حضور عدد من الفنانين، أبرزهم "فاروق فلوكس، وأحمد فلوكس، وعبد الله مشرف، وعماد زيادة، ومحمد لطفي، وإيناس عز الدين".

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