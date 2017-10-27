أخبار عاجلة

العين الثالثة - حلقة الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
أمم افريقيا للطائرة - مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية للطائرة -
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس" -
«المرور»: 15 مليون مخالفة في 2016.. والخسائر 425 مليار جنيه سنويا -
"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة" -
إحالة 39 موظفا و3 أطباء إلى التحقيق في المنيا -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 27-10-2017 حوار هام حول قانون المرور الجديد -
العين الثالثة - رآي أحمد عز وكريم سعيد في فوز كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في 2017 -
وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية" -
العين الثالثة - رآي ك. ربيع ياسين و ك. طارق السعيد في علي معلول بعد تألقه مع الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

3 خطوات لاكتشاف ميول طفلك الإبداعية في سن مبكر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

3 خطوات لاكتشاف ميول طفلك الإبداعية في سن مبكر

09:31 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

3 خطوات لاكتشاف ميول طفلك الإبداعية في سن مبكر

3 خطوات لاكتشاف ميول طفلك الإبداعية في سن مبكر

كتبت - بسمة مشالي:

أوضح الدكتور كمال مٌغيث الخبير التربوي والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، لـ"مصراوي" عدة أسباب تعمل على "كبت قدرات" الطفل وتحويلة لإنسان إنطوائي منعزل.

قال "مغيث" : "إننا ظالمين الأطفال معانا ونعمل علي إجبارهم لتنفيذ الكلام وتقنين إبداعهم، فعند شقاوة الأطفال ولعبهم بأثاث المنزل يثير الطفل غضب وانزعاج الأم أو الأب وبالتالي يعرض نفسه لأساليب كثيره للعقاب دون أي وعي من الأسرة بخطورة ذلك".

وأوضح "كمال" 3 خطوات نستطيع من خلالها اكتشاف مواهب الطفل في سن مبكر وتنيمتها:

1-حرص الأسرة علي توفير مشاعر الحب والثقة والأمان للطفل بشكل كبير ليطلق العنان للطاقة الكامنة بداخلة المليئة بالفكر والإبداع.

2-من واجب الأهل تعزيز المواهب لدى الطفل وعدم إنكار أهميتها وإظهار إعجابهم للطفل حتى لو بات الأمر غير مهم "تافه" على سبيل المثال معظم الفتيات تحب اللعب بالدمى، وتلعب بالفطرة دور الأمومة، وكذلك والرسم والتلوين على الحائط، من الممكن أن يكشف عن موهبة الرسم لدى الطفل.

3-إجراء حوار بشكل مستمر بين الطفل والأسرة ومراقبة سلوكيات الطفل واهتماماته والأمور التي تجذب انتباهه وتركيزه وتشجيعه على التعبير والمحادثة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أشياء عليك فعلها قبل وصولك الـ30 عامًا

    هو وهي

  • أم مهملة تركت ابنها في القطار لكي تدخن.. وهذا ما حدث له

    هو وهي

إعلان

26d07440dc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

"الجنايات" تستكمل محاكمة 213 متهمًا في قضية "أنصار بيت المقدس"

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

توقيع 35 ألف استمارة "علشان تبنيها" بكفر الشيخ

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

"الجنايات" تصدر حكمها على 11 متهمًا في "أحداث عنف كرداسة"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"

وسط تفاعل الطلاب.. عمر خيرت يشعل حفل جامعة القاهرة وهيفاء في "الأمريكية"