3 خطوات لاكتشاف ميول طفلك الإبداعية في سن مبكر

كتبت - بسمة مشالي:

أوضح الدكتور كمال مٌغيث الخبير التربوي والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، لـ"مصراوي" عدة أسباب تعمل على "كبت قدرات" الطفل وتحويلة لإنسان إنطوائي منعزل.

قال "مغيث" : "إننا ظالمين الأطفال معانا ونعمل علي إجبارهم لتنفيذ الكلام وتقنين إبداعهم، فعند شقاوة الأطفال ولعبهم بأثاث المنزل يثير الطفل غضب وانزعاج الأم أو الأب وبالتالي يعرض نفسه لأساليب كثيره للعقاب دون أي وعي من الأسرة بخطورة ذلك".

وأوضح "كمال" 3 خطوات نستطيع من خلالها اكتشاف مواهب الطفل في سن مبكر وتنيمتها:

1-حرص الأسرة علي توفير مشاعر الحب والثقة والأمان للطفل بشكل كبير ليطلق العنان للطاقة الكامنة بداخلة المليئة بالفكر والإبداع.

2-من واجب الأهل تعزيز المواهب لدى الطفل وعدم إنكار أهميتها وإظهار إعجابهم للطفل حتى لو بات الأمر غير مهم "تافه" على سبيل المثال معظم الفتيات تحب اللعب بالدمى، وتلعب بالفطرة دور الأمومة، وكذلك والرسم والتلوين على الحائط، من الممكن أن يكشف عن موهبة الرسم لدى الطفل.

3-إجراء حوار بشكل مستمر بين الطفل والأسرة ومراقبة سلوكيات الطفل واهتماماته والأمور التي تجذب انتباهه وتركيزه وتشجيعه على التعبير والمحادثة.