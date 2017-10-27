بالأسماء - مصرع 4 وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بسوهاج (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين، وقع مساء أمس الخميس، على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، بحدوث حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش" في الكيلو 70 في اتجاه سوهاج، دائرة المركز.

وتبين أن قائد السيارة رقم 26825 أجرة سوهاج، حاول تخطي إحدى السيارات، فاصطدم بالسيارة رقم "296 د ر ن" ملاكي، غير معلوم قائدها، قادمة في الاتجاه المقابل.

نتج عن الحادث وفاة كلاً من "ياسر عبدالله السيد" 30 عامًا، عامل، و"محمد رجب علي" 32 عامًا، عامل، و"شيماء دياب صبري" 25 عامًا، ربة منزل، والطفل "عبدالله حمادة علي" بالغ من العمر عامين، نجل الثالثة، وإصابة 8 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة مركز البلينا، من مستقلي السيارة الثانية (ميكروباص).

تم نقل الجثامين والمصابين لمستشفيات أخميم المركزي، وسوهاج الجامعي.