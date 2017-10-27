ضبط هواتف محمولة وساعات "رادو" مع راكب في مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية رقم 321 القادمة من جدة، اشتبه محمد عبد الوهاب مأمور اللجنة، فى راكب مصري قادم من جده "ترانزيت" دبى، وبسؤاله عما إذا كان يحمل متعلقات تستحق رسوما جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على محمد البحيرى نائب مدير الجمرك، قرر تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة وائل حلمى مأمور الفحص بالأشعة، وتم تأييد الاشتباه، وتم تشكيل لجنة لتفتيشه ضمت كل من بلال حسن مأمور اللجنة، تحت إشراف رضا ابو العزم مدير الحركة، لتفتيش شنط الراكب، وعثر علي 30 هاتف محمول ماركة أيفون 6، و 35 بطارية موبايل وساعتين حريمي ورجالى لونهما ذهبي ماركة "رادو" مخفاة داخل الحقيبة بين طيات ملابسة، وبلغت قيمة المضبوطات 400 ألف جنيه.

قرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب.