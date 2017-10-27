اليوم.. قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة لمدة 24 ساعة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن بعض المناطق والشوارع لمدة 24 ساعة اعتبارًا من العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى العاشرة 10 مساء غدا السبت؛ وذلك لإجرائها أعمال إحلال وتجديد خط الطرد الخاص بمحطة ترسا للصرف الصحي، وربط الخط القديم بالخط الجديد.

وتشمل المناطق "حسن محمد - المطبعة - التعاون - الثلاث طوابق - الكوم الأخضر - المريوطية - المنطقة المحصورة بين فيصل والهرم من المطبعة وحتى المريوطية".

وأهابت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين وأصحاب المخابز والمحال والمستشفيات والمنشآت تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.