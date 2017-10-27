يمكنك التحكم في ضغط الدم عن طريق تناول البنجر بهذه الطريقة

كتبت- ميرا ماهر:

البنجر يمنح الجسم فوائد عديدة، إذ توصلت دراسات علمية حديثة إلى أنه يعمل على تكوين كريات الدم الحمراء، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات وحمض الفوليك وفيتامين "ب" كما أنه يحتوي على مادة البيتانين.

وأوضحت الدراسات أن تناول نصف لتر من عصير البنجر يومياً مفيد جداً، إذ يخفض من ضغط الدم بعد نصف ساعة من تناوله. بحسب موقع DW الألماني

ويعمل البنجر كمضاد للأكسدة ويحمي الخلايا من المؤثرات الضارة، ويحتوي على مركبات عضوية تقي من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

لتحضير عصير البنجر، يُطهى حتّى يصبح طري ثم يخلط بالخلاط، جيداً حتى يتشكل لدينا عصير مُتجانس.