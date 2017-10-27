"أمطار على القاهرة اليوم".. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

القاهرة - مصراوي:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع سقوط أمطار على شمال البلاد تمتد حتى القاهرة، يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمالا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه نهارا في أول الليل، مائل للبرودة في اخره، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 29

وسط الدلتا 20 29

الإسكندرية 18 25

بلطيم 18 26

مطرح 17 23

السلوم 15 21

سيوة 13 26

بروسعيد 22 26

دمياط 20 26

العريش 16 29

رفح 15 28

الإسماعيلية 17 30

السويس 18 30

رأس سدر 21 29

نخل 10 29

نويبع 22 30

طابا 15 30

كارتين 11 26

الطور 17 28

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 17 29

بنى سويف 18 30

المنيا 16 30

أسيوط 15 30

سوهاج 17 30

قنا 17 33

الأقصر 16 33

أسوان 19 35

أبو سمبل 17 33

الوادى الجديد 16 32

شلاتين 23 32

أبو رماد 24 31

رأس حدربة 25 30

حلايب 26 30