وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، قبل يوم واحد من محادثات وزارية سنوية ستتطرق إلى الأزمة الحالية مع كوريا الشمالية.

وبعد وصوله، تجول ماتيس مع نظيره الكوري الجنوبي، سونج يونج مو، في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ويبدو أن الوزيرين يرغبان في اغتنام هذه الزيارة لدعوة كوريا الشمالية إلى وقف برنامجها النووي.

ويوم السبت، سيشارك سونج وماتيس في محادثات سيتناول الحليفان خلالها اتخاذ المزيد من الخطوات في مواجهة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن رئيسي أركان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جيونج كيونج دو، وجوزيف دانفورد أجريا محادثات في سول حول "قضايا التحالف الرئيسية" اليوم الجمعة.

وهددت كوريا الشمالية في أغسطس الماضي بإطلاق صواريخ في المياه القريبة من أراضي جزيرة جوام الأمريكية، مما دفع ترامب إلى تهديد بيونجيانج بـ "النار والغضب".

وأسفرت التجارب النووية الكورية الشمالية وإطلاق الصواريخ البالستية عن إدانة دولية وتشديد العقوبات الاقتصادية من جانب الأمم المتحدة.

وفي الأسبوع المقبل، يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقيام بجولة في آسيا. وبعد أن يزور اليابان، من المتوقع ان يتوجه الرئيس الأمريكي إلى كوريا الجنوبية في السابع من نوفمبر المقبل.