فرنسا تواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا للشباب

يلتقي يوم الإثنين منتخبا فرنسا وإسبانيا في مباراة نصف النهائي لبطولة أوروبا تحت 19 عاما والمقامة في ليتوانيا حاليا بينما يواجه منتخب صربيا نظيره البرتغالي في المباراة الأخرى.

وكان الإسبان قد تصدروا المجموعة الأول بعد أن حققوا العلامة الكاملة بفوزهم في الـ3 مباريات على الرغم من صعوبة المجموعة التي ضمت منتخبات البرتغال وهولندا وليتوانيا المستضيفة.

أما المنتخب الفرنسي فقد احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بينما تمكن المنتخب الصربي من اقتناص الصدارة برصيد 7 نقاط.

وتأتي مواجهة إسبانيا وفرنسا بعد أقل من شهر من مواجهة منتخبي 20 عاما والتي فاز بها الماتادور بهدفين مقابل هدف في كأس العالم للشباب وهي البطولة التي توج بها منتخب الديوك.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين يوم 1 أغسطس المقبل.