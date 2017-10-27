ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

سول- أ ش أ:

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الجمعة، أن هدف الولايات المتحدة ليس خوض حرب مع كوريا الشمالية، بل إقناع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بالتخلي عن الأسلحة النووية.

واعتبر ماتيس - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية - أن الاستفزازات الكورية الشمالية تستمر في تهديد الأمن الإقليمي والعالمي بالرغم من إدانتها بالإجماع في مجلس الأمن الدولي.

وتابع "كما أوضح وزير الخارجية ريكس تيلرسون، هدفنا ليس الحرب، بل تحقيق عملية نزع للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بشكل يمكن التحقق منه ولا يمكن العودة عنه".

وقام ماتيس بجولة في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، بعد وصوله إلى العاصمة الكورية سول اليوم لإجراء محادثات دفاعية سنوية، وسط تصاعد التوتر مع بيونج يانج.

وكان ماتيس قد أكد خلال جولته الآسيوية ضرورة بذل جهود دبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الكورية.

وقال ماتيس هذا الأسبوع، بعد اجتماعه على مدار ثلاثة أيام مع مسؤولي الدفاع الآسيويين في الفلبين "حملت رسالة مفادها أننا كلما تعاونا اليوم زادت احتمالات تحقيق سلام مستمر في المستقبل".