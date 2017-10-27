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محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

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مصراوي Masrawy

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

07:11 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

سيدني- (د ب أ):

قضت المحكمة العليا الأسترالية أن نائب رئيس الوزراء بارنابي جويس غير مؤهل لمنصبه بسبب ازدواج الجنسية، لإنه كان يحمل جنسية نيوزيلندا أيضا، عندما ترشح للانتخابات العام الماضي.

ويعني هذا الحكم أنه ينبغي على الائتلافية أن تدعو إلى إجراء انتخابات تكميلية لمقعد جويس في البرلمان.

وبموجب الدستور الأسترالي، لا يستطيع الأشخاص الذين يحملون جنسيات دول أخرى أن يشغلوا مناصب سياسية.

وقد طُلب من المحكمة البت فيما إذا كان جويس وستة من النواب الآخرين يخالفون الدستور عندما تم انتخابهم للبرلمان.

وقضت المحكمة باستبعاد أربعة مشرعين آخرين من مناصبهم فيما كان وضع الاثنين الآخرين قانونيا.

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مصراوي Masrawy

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