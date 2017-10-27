تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

واشنطن- (د ب أ):

حث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الجيش وقوات الأمن في ميانمار على دعم إنهاء العنف في ولاية راخين التي يمزقها النزاع، والمساعدة في توصيل المساعدات إلى النازحين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن تيلرسون أجرى اتصالا بالجنرال مين أونج هلينج، القائد العام للقوات المسلحة في ميانمار، لـلتعبير" عن قلقه إزاء استمرار الأزمة الإنسانية وما يتردد عن فظائع ترتكب في ولاية راخين".

وطالب تيلرسون جيش ميانمار "بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان".

كما طالب بسماح وسائل الإعلام بالوصول الى النازحين والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم، وأدان الهجمات التي شنها مسلحون على قوات الأمن في المنطقة يوم 25 أغسطس، وفقا لما ذكرته نويرت.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الاثنين عن مجموعة من الإجراءات ضد ميانمار بسبب تعاملها مع مسلمي الروهينجا في راخين. وفى أواخر أغسطس، شنت قوات الأمن في ميانمار عملية بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينجا هناك.

وخلص محققون في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة إلى أن حرق القرى والاضطهاد لقادة المجتمعات المحلية، فضلا عن عمليات القتل والاغتصاب، يرقى إلى جهد منظم لدفع الروهينجا إلى الخارج.

وفر حوالى 600 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة للهروب من العنف.