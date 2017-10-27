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وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

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مصراوي Masrawy

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

03:35 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

مدريد- أ ش أ:

قدم وزير التجارة في حكومة كتالونيا سانتي فيلا فيسنتي استقالته، بعد إدراكه بأن جهوده من أجل "الحوار" قد فشلت.

وقال سانتي فيلا فيسنتي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي " لقد فشلت مجددا محاولاتي للحوار، واتقدم باستقالتي" متابعا أمل أن أكون مفيدا للرئيس كارلس بوتشيمون وللكتالونيين حتى اللحظة الأخيرة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس. 

من جانبه، أعلن رئيس إقليم كتالونيا في وقت سابق تراجعه عن قرار إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، وعزا ذلك لعدم وجود ضمانات من المركزية في مدريد.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ، ماريانو راخوي، أعلن عزمه على إقالة كل السلطة التنفيذية في كتالونيا وتكليف الوزارات في مدريد بمهامها وأيضا تولي إدارة الشرطة الكتالونية والبرلمان المحلي ووسائل الإعلام المحلية العامة، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات في غضون 6 أشهر في هذا الإقليم.

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مصراوي Masrawy

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