وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

مدريد- أ ش أ:

قدم وزير التجارة في حكومة كتالونيا سانتي فيلا فيسنتي استقالته، بعد إدراكه بأن جهوده من أجل "الحوار" قد فشلت.

وقال سانتي فيلا فيسنتي في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي " لقد فشلت مجددا محاولاتي للحوار، واتقدم باستقالتي" متابعا أمل أن أكون مفيدا للرئيس كارلس بوتشيمون وللكتالونيين حتى اللحظة الأخيرة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس.

من جانبه، أعلن رئيس إقليم كتالونيا في وقت سابق تراجعه عن قرار إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، وعزا ذلك لعدم وجود ضمانات من الحكومة المركزية في مدريد.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ، ماريانو راخوي، أعلن عزمه على إقالة كل السلطة التنفيذية في كتالونيا وتكليف الوزارات في مدريد بمهامها وأيضا تولي إدارة الشرطة الكتالونية والبرلمان المحلي ووسائل الإعلام المحلية العامة، بالإضافة إلى تنظيم انتخابات في غضون 6 أشهر في هذا الإقليم.