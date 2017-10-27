أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

02:54 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة المكسيكية يوم الخميس مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة المخدرات المكسيكية "سينالوا"، حيث كان مطلوبا لدى الولايات المتحدة، حسبما أكد مكتب النائب العام وتقارير إعلامية محلية.

واعتقل فيكتور مانويل فليكس بيلتران، المعروف باسم "إل فيك" بشقة فاخرة في حي "سانتا في" بمكسيكو سيتي. ولم يقاوم بيلتران /30 عاما/ الاعتقال.

وصادرت الشرطة وثائق هوية مزورة يقال إنها استخدمت في شراء ممتلكات ومركبات فضلا عن المخدرات.

ويعتقد أن بيلتران عمل لصالح أبناء تاجر المخدرات خواكين جوزمان، المعروف إيضا باسم "إل تشابو" الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في كانون ثان/يناير الماضي.

كما يشتبه في قيامه بتنفيذ عمليات مالية إجرامية وغسل أموال وتهريب مخدرات، بحسب السلطات.

وقالت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية إن الشرطة كانت تلاحق بيلتران منذ عام 2015.

وكان بيلتران مرتبط بشكل خاص بتهريب الهيروين الذي يقتل أكثر من 10 آلاف شخص سنويا في الولايات المتحدة. وتقول إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إن أكثر من 90% من الهيروين المضبوط ترجع أصوله إلى المكسيك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

  • تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

    أخبار

  • بدء تطبيق إجراءات أمنية جديدة للرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة

    أخبار

  • يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

    أخبار

إعلان

38bbcc1555.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"