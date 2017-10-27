الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة المكسيكية يوم الخميس مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة المخدرات المكسيكية "سينالوا"، حيث كان مطلوبا لدى الولايات المتحدة، حسبما أكد مكتب النائب العام وتقارير إعلامية محلية.

واعتقل فيكتور مانويل فليكس بيلتران، المعروف باسم "إل فيك" بشقة فاخرة في حي "سانتا في" بمكسيكو سيتي. ولم يقاوم بيلتران /30 عاما/ الاعتقال.

وصادرت الشرطة وثائق هوية مزورة يقال إنها استخدمت في شراء ممتلكات ومركبات فضلا عن المخدرات.

ويعتقد أن بيلتران عمل لصالح أبناء تاجر المخدرات خواكين جوزمان، المعروف إيضا باسم "إل تشابو" الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في كانون ثان/يناير الماضي.

كما يشتبه في قيامه بتنفيذ عمليات مالية إجرامية وغسل أموال وتهريب مخدرات، بحسب السلطات.

وقالت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية إن الشرطة كانت تلاحق بيلتران منذ عام 2015.

وكان بيلتران مرتبط بشكل خاص بتهريب الهيروين الذي يقتل أكثر من 10 آلاف شخص سنويا في الولايات المتحدة. وتقول إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إن أكثر من 90% من الهيروين المضبوط ترجع أصوله إلى المكسيك.