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عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

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مصراوي Masrawy

عقيلة صالح يبحث ورئيس الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

01:08 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

 

بنغازي- أ ش أ:

التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني مساء الخميس بمدينة القبة.

وذكرت وكالة الانباء الليبية بالبيضاء، أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أطلع رئيس مجلس النواب على الأوضاع الخدمية وعدد من القضايا الخاصة بتوفيرها للمواطن والتحديات التي تواجه الحكومة الليبية المؤقتة والحلول المقترحة لتجاوز هذه الصعوبات وسُبل توفير الخدمات اللائقة للمواطن في كافة المدن الليبية.

كما بحث رئيس مجلس النواب مع الثني آخر المستجدات السياسية على المستويين المحلي والدولي ومتابعة أخر التطورات بهذا الصدد.

 

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مصراوي Masrawy

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