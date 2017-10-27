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ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

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ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

التحرير

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نجح ريال مدريد في تحقيق فوز صعب على نظيره فينويلابيرادا، في المباراة التي جمعت بينمها الليلة، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك أسبانيا. 

وشهد تشكيل فريق ريال مدريد غياب الثلاثي الهجومي رونالدو وبنزيما وجاريث بيل، حيث بدأ زيدان اللقاء بكل من " كيكو كاسيا - فابيخو - ناتشو - ثيو - حكيمي - ليورنتي - سيبايوس - توخيرو - اسينسو - مايورال - فاسكيز".
 
وبدأت أحداث الشوط الأول بطيئة من جانب الفريقين، حيث إعتمد كل فريق على التمركز وسط ملعبه، ولم يهدد أياً منهم مرمى الأخر، لينتهي شوط المباراة الأول سلبياً في الأداء والنتيجة.
 
وبدأ أبناء زيدان الشوط الثاني بأداء سريع منذ إنطلاقة الشوط، بالضغط على دفاعات فريق  فينويلابيرادا، حتى الدقيقة الـ63 بعدما حصل الفريق الملكي على ركلة جزاء نفذها اللاعب ماركو أسينسيو معلناً أولى أهداف اللقاء.
 
وفي الدقيقة 70 كاد مايورال أن يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من أشرف الحكيمي بتسديدة رأسية ولكنها لم تدخل الشباك بعدما صدها الحارس ببراعة، قبل أن يسدد لوكاس فاسكيز تسديدة قوية مرت بجوار الشباك.
 
 وفي الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للفريق الملكي وتقدم لوكاس فاسكيز ليسددها وتمكن أن تسجيلها بنجاح ليتقدم الريال بثنائية وينتهي اللقاء على هذه النتيجة.

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