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شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

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شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

التحرير

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نجح اللاعب المصري محمود عبد الرازق «شيكابالا» المحترف في صفوف فريق الرائد السعودي، في قيادة فريقه للفوز على نظيره الباطن بخماسية مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينمها الليلة على ملعب نادي الباطن الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز شيكابالا هدف الفريق الخامس بعدما نجح فى الحصول على ركلة جزاء بمجهود شخصى نفذها اللاعب مؤكدًا على تفوق الفريق، فضلاً عن صناعة هدف فريقه الأول، وأداءه الرائع طيلة المباراة.

وارتفع رصيد محمود عبد الرازق «شيكابالا» المحترف المصري في صفوف فريق الرائد السعودي لثلاثة أهداف في بطولة الدوري السعودي.
وبعد انتهاء المباراة دون رواد مواقع التواصل الإجتماعي «هشتاج» لشيكابالا تداولوا خلاله العديد من التعليقات التى أبدوا خلالها فرحتهم الكبيرة بالأداء الكبير الذي قدمه اللاعب فى مباراة فريقه اليوم أمام الباطن.

بنقورا
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كما شهد الهاشتاج موجه تعليقات من الجماهير المصرية التى نادت بضرورة انضمام شيكابلا إلى قائمة الوطني، مؤكدين أن شيكابالا يعيش مرحلة غاية فى التألق مع فريقه.

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