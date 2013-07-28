بالصور| افتتاح جسر جديد للطواف في مكة المكرمة

يعمل على خفض الازدحام بنسبة كبيرة خلال الطواف

كتب : الأناضول الأحد 28-07-2013 15:55

افتتحت السلطات السعودية جسرا جديدا للطواف في مكة المكرمة لتخفيف الازدحام الذي ينشأ خلال مواسم الحج والعمرة، حيث يربط الجسر الذي يتكون من طابقين، بين مدخل الحرم الشريف ومخرجه ويدور حول الكعبة المشرفة.

وتسمح السلطات السعودية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الجسر الذي افتتح أحد طوابقه فقط، والذي يرتفع 12 مترا وعرضه 13 مترا، وتستطيع ألف و 700 عربة للمقعدين من الطواف خلال ساعة واحدة.

وانخفضت نسبة الازدحام بشكل ملحوظ بعد افتتاح الطابق الأول من الجسر، وتعمل السلطات السعودية لفتح الطابق الثاني منه قبل بدء موسم الحج لهذا العام.

وتتواصل أعمال التوسعة في جزء كبير من أطراف الكعبة للعمل على راحة الحجاج والمعتمرين خلال تأديتهم مناسك الحج والعمرة.

كما أدى خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمعتمرين إلى عدم حدوث ازدحام كبير في شهر رمضان الكريم.