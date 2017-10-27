الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

كتب- أحمد جمعة:

عقدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، الخميس، ورشة عمل لإنشاء برنامج تدريبي متكامل يقدم للأطباء بصفة عامة والخريجين الجدد بصفة، خاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية بإحدي الفنادق بالقاهرة وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمي، وبحضور العديد من رؤساء القطاعات بالوزارة وممثل عن وزارة التخطيط وأساتذة طب الأسرة بمختلف الجامعات المصرية.

وأوضحت الدكتورة مني حافظ الناقة، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية، أن وحدات ومراكز طب الأسرة هي التي ستتولى تقديم من ٨٠ إلى ٨٥% من الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري بناءً على ماتم عرضه بقانون التأمين الصحي الجديد والذي أقره مجلس الوزراء أمس، لافتة إلى أنه من المنتظر البدء في تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء ليغطي باقي محافظات الجمهورية في ٢٠٣٢.

وأضافت "الناقة" أن برنامج تدريب الأطباء هو المدخل لتأهيل طبيب رعاية صحية أولية، لافتة إلى أنه تم الإعداد لهذا البرنامج مع العديد من الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للجامعات وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء وأقسام طب الأسرة بالجامعات المصرية وجامعة بيروت، مشيرة إلى أن شعور المواطن المصري بالرضا عن الخدمة الصحية المقدمة ينبع من انطباعه الأول المأخوذ من مقدمي الخدمة بالوحدات الصحية.

وأشارت الناقة إلى أن البرنامج يهدف إلى تغطية الفجوة الحالية في توفير أطباء مدربين تدريبا جيدا للعمل بنموذج صحة الأسرة،لافتة إلى أن ورشة العمل تعمل على وضع خطة لتطبيق البرنامج ومجالات التعاون والتكامل بين الجهات الأكاديمية والتدريبية المختلفة المشاركة به وذلك لتوحيد الجهود لإنجاز البرنامج ووضعه في الإطار المؤسسي الذي يضمن نجاحة واستدامته.

من جانبه، أوضح الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمنظمة للعمل على تحقيق التغطية الصحية لتضافر الجهود لتعم الفائدة وتحقيق الأهداف المرجوة على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن العدد الحالي للأطباء المكلفين لا يزيد عن ٦٠٠ طبيب سنويا، وذلك لا يكفي بأي حال من الأحوال لتغطية ٥٥٠٠ وحدة رعاية صحية في مصر.

كما أوضحت الدكتورة سحر حلمي، مدير عام الإدارة العامة للتكليف، أن الوزارة في حاجة إلى ١٦ ألف طبيب لتشغيل ٥٥٠٠ وحدة رعاية صحية موزعة على محافظات الجمهورية، لافتة إلى وجود عجز كبير في الأطباء المكلفين حيث تم تكليف ٩٠٢٢ طبيبا عام ٢٠١٥ تبقي منهم ١١٥٠ طبيب العام الحالي وذلك بسبب تقديم الأطباء في حركة النيابات بالإضافة إلى سفر العديد منهم للخارج.