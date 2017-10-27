أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز

12:30 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

شب حريق هائل بموقع لتجميع قش الأرز المعتمد من قبل جهاز شئون البيئة بقرية ميت جراح بمدينة المنصورة، ما أدى إلى احتراق القش بالكامل.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت جراح، التابعة لمركز المنصورة، يفيد باندلاع النيران بموقع لتجميع قش الأرز.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير الإدارة، أخمدت النيران وجرى السيطرة عليها بعدما أدت إلى ظهور سحابة كثيفة من الدخان غطت سماء بعض المناطق بالمنصورة وقراها.

وتفقد المهندس محب الشايب، رئيس الإدارة الزراعية بالمنصورة، ومسئولو جهاز شئون البيئة، موقع الحريق وتقدير قيمة التلفيات، بعدما التهمت النيران كميات القش المجمعة، والمعدات المستخدمة في التجميع والكبس.

تحرّر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للمعاينة، وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة

    أخبار

  • بالصور- رئيس حي العجمي: مصنع البويات المُحترق مرخص منذ 2005

    أخبار

  • حريق "غرب الإسكندرية".. (تغطية خاصة)

    أخبار

  • القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور)

    أخبار

إعلان

b2f186136b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"أمطار على القاهرة اليوم".. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

"أمطار على القاهرة اليوم".. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية