"السحابة السوداء" تغطي سماء المنصورة بعد احتراق موقع لتجميع قش الأرز

الدقهلية - رامي القناوي:

شب حريق هائل بموقع لتجميع قش الأرز المعتمد من قبل جهاز شئون البيئة بقرية ميت جراح بمدينة المنصورة، ما أدى إلى احتراق القش بالكامل.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت جراح، التابعة لمركز المنصورة، يفيد باندلاع النيران بموقع لتجميع قش الأرز.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبد المعطي، مدير الإدارة، أخمدت النيران وجرى السيطرة عليها بعدما أدت إلى ظهور سحابة كثيفة من الدخان غطت سماء بعض المناطق بالمنصورة وقراها.

وتفقد المهندس محب الشايب، رئيس الإدارة الزراعية بالمنصورة، ومسئولو جهاز شئون البيئة، موقع الحريق وتقدير قيمة التلفيات، بعدما التهمت النيران كميات القش المجمعة، والمعدات المستخدمة في التجميع والكبس.

تحرّر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للمعاينة، وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.