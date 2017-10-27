بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا
بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا
12:23 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017
ارشيفية
مرسى مطروح - (أ. ش. أ):
أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، محاولة تسلل 31 شخصًا، بينهم سودانيان اثنان، وذلك حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا بضبط 31 شخصًا بينهم 8 من المنيا، و6 من الفيوم، و5 من أسيوط، و3 من الدقهلية، واثنان من البحيرة، وآخرين من المنوفية، وشخصان من قنا، وآخر من الجيزة، وسودانيين اثنين، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.
بمناقشتهم أقروا باتفاقهم مع كل من: "علاء.ا.ا"، و"أيمن.ا.ع"، و"خميس.ع.ا"، و"راضي.ج.ف" تم ضبطه، و"خليل.ر.هـ"، بتسهيل تسفيرهم إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، نظير مبلغ مالي متفق عليه فيما بينهم.
اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
-
أفراح بالمنيا بعد العثور على رفات المصريين ضحايا مذبحة داعش في ليبيا
-
نقيب صيادي كفر الشيخ يعلن اختفاء صيادين اثنين بليبيا
-
بلاغ يتهم عصابة مسلحة ليبية باختطاف مصري وطلب فدية
إعلان
إعلان