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بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا

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مصراوي Masrawy

بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا

12:23 ص الجمعة 27 أكتوبر 2017

بينهم سودانيان.. أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 31 شخصًا إلى ليبيا

ارشيفية

مرسى مطروح - (أ. ش. أ):

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، محاولة تسلل 31 شخصًا، بينهم سودانيان اثنان، وذلك حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا بضبط 31 شخصًا بينهم 8 من المنيا، و6 من الفيوم، و5 من أسيوط، و3 من الدقهلية، واثنان من البحيرة، وآخرين من المنوفية، وشخصان من قنا، وآخر من الجيزة، وسودانيين اثنين، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

بمناقشتهم أقروا باتفاقهم مع كل من: "علاء.ا.ا"، و"أيمن.ا.ع"، و"خميس.ع.ا"، و"راضي.ج.ف" تم ضبطه، و"خليل.ر.هـ"، بتسهيل تسفيرهم إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، نظير مبلغ مالي متفق عليه فيما بينهم.

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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