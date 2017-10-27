تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي

بغداد - (د ب أ)

جدد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون اليوم الخميس موقف بلاده الداعم لوحدة العراق وفرض السلطة الاتحادية على مدينة كركوك وبقية المناطق.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون.

واكد تيلرسون خلال الاتصال موقف الولايات المتحدة "الداعم لوحدة العراق وتفهمها لفرض السلطة الاتحادية في محافظة كركوك وبقية المناطق، واهمية تعاون الاقليم مع السلطة الاتحادية، والتأكيد على الحوار في اطار الدستور العراقي".

وأوضح أن "القوات العراقية قادرة على حسم المعركة والقضاء على عصابات داعش في القائم".

وأكد العبادي " أن الاولوية مازالت للمعركة ضد داعش، واليوم انطلقت عملية تحرير القائم ونحن عازمون على القضاء على داعش وحسم المعركة قريبا".

وقال "إن الحكومة مصممة على تطبيق القانون والدستور في جميع المناطق ، وعلى اقليم كردستان الالتزام بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات للسلطة الاتحادية، وان اعادة الانتشار وفرض السلطة الاتحادية اجراء قانوني ودستوري، واننا نحرص على امن المواطنين في تلك المناطق".

وناقش الطرفان خلال الاتصال الهاتفي " العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية وانطلاق عملية تحرير القائم، اضافة الى اعادة انتشار القوات الاتحادية في كركوك وبقية المناطق والاوضاع السياسية والامنية".