جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه
11:32 م الخميس 26 أكتوبر 2017
القاهرة- (أ ش أ):
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة محمد سرحان محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب قادم من ترانزيت دبي جدة القاهرة، وبتفتيشه تم العثور على 30 هاتفا محمولا ماركة "آيفون 6 " و٣٥ بطارية هاتف، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 400 ألف جنيه.
وقرر سامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب.
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