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تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

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مصراوي Masrawy

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

11:49 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون

الرئيس السوري بشار الأسد

نيويورك – (أ ف ب)

أكد تقرير للأمم المتحدة الخميس مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن هجوم قاتل بغاز السارين في أبريل.

وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أنّ لجنة التحقيق "واثقة من أنّ الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين على خان شيخون في 4 أبريل 2017".

وأدى ذلك الهجوم على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، والتي كان يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة والجهاديون، إلى سقوط 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصا بينهم ثلاثون طفلا.

ردا على ذلك، قامت سفينتان أمريكيتان في البحر المتوسط في ليل السادس إلى السابع من أبريل، بإطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية بوسط سوريا.

ومن هذه القاعدة انطلق بحسب تأكيدات واشنطن الهجوم الكيميائي على خان شيخون.

وقد توجّه خبراء الأمم المتحدة الى القاعدة في الاونة الاخيرة بهدف إعداد التقرير عن الهجوم.

واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقتذاك قوات الرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم على خان شيخون، لكن دمشق نفت أي تورط.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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