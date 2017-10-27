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تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام

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مصراوي Masrawy

تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام

11:42 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

جنيف – (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الخميس إن لا مستقبل للرئيس بشار الأسد في سوريا وإنه سيضطر إلى التخلي عن منصبه في إطار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وصرح تيلرسون بذلك للصحفيين خلال زيارة قام بها إلى جنيف حيث التقى مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الذي دعا الى جولة جديدة من محادثات السلام في 28 الشهر المقبل.

وقال تيلرسون "لا نعتقد ان هناك مستقبلا لنظام الاسد، واسرة الاسد".

واضاف "اعتقد انني قلت ذلك في عدد من المناسبات. ان عهد عائلة الاسد وصل الى نهايته، والقضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك".

وأعلن دي ميستورا في وقت سابق الخميس ان محادثات السلام الهادفة لانهاء النزاع في سوريا ستعقد في جنيف اعتبارا من 28 نوفمبر.

وستجري المحادثات بعد اجتماع يعقد الاسبوع المقبل في استانة بين وايران وتركيا.

وقال دي ميستورا لمجلس الامن الدولي انه مع هزيمة تنظيم داعش في معقليه في الرقة ودير الزور تكون عملية السلام السورية قد وصلت الى "لحظة الحقيقة (...) يجب ان يدخل الاطراف في مفاوضات فعلية".

وعبر تيلرسون عن الامل في ان "يظهر" اسلوب تحقيق ذلك في اطار المحادثات التي سترعاها الامم المتحدة.

وقال ان قرار مجلس الامن الدولي حول عملية السلام يتضمن اجراء انتخابات لا تعتقد واشنطن ان الاسد يمكن ان يفوز بها.

واكد تيلرسون ان "الشيء الوحيد الذي تغير هو انه عندما تولت هذه الادارة السلطة، رأينا انه ليس شرطا مسبقا ان يغادر الاسد قبل بدء هذه العملية، وانما الآلية التي يغادر بموجبها الاسد ستخرج على الارجح من هذه العملية".

هذا المحتوى من

AFP

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