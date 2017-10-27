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اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو

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مصراوي Masrawy

اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو

11:40 م الخميس 26 أكتوبر 2017

اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو

مدير عام آلية الاستقرار المالي كلاوس ريجلنج

لوكسمبورج - (د ب أ)

حصلت اليونان اليوم الخميس على حزمة انقاذ إضافية قيمتها 800 مليون يورو( 932 مليون دولار) بعد تقييم إيجابي لعملية الإصلاح المالي بها.

وقال مدير عام آلية الاستقرار المالي كلاوس ريجلنج فى بيان:" أشعر بالرضا وأنا اتحدث عن الالتزام المتواصل من جانب اليونانية فى سداد المتأخرات".

وأضاف:" إن حجم المتأخرات (اليونانية) تراجع فى الأشهر الأخيرة، بما يعني أن اليونان تجاوزت خطوات الإصلاح المستهدف في البرنامج، وأنه يتعين أن يكون لذلك تأثير إيجابي على البلاد".

وتعتمد اليونان على الصناديق الأجنبية منذ دخل اقتصادها فى حالة تعثر عقب الأزمة المالية العالمية".

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مصراوي Masrawy

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