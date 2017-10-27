اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو
11:40 م الخميس 26 أكتوبر 2017
مدير عام آلية الاستقرار المالي كلاوس ريجلنج
لوكسمبورج - (د ب أ)
حصلت اليونان اليوم الخميس على حزمة انقاذ إضافية قيمتها 800 مليون يورو( 932 مليون دولار) بعد تقييم إيجابي لعملية الإصلاح المالي بها.
وقال مدير عام آلية الاستقرار المالي كلاوس ريجلنج فى بيان:" أشعر بالرضا وأنا اتحدث عن الالتزام المتواصل من جانب الحكومة اليونانية فى سداد المتأخرات".
وأضاف:" إن حجم المتأخرات (اليونانية) تراجع فى الأشهر الأخيرة، بما يعني أن اليونان تجاوزت خطوات الإصلاح المستهدف في البرنامج، وأنه يتعين أن يكون لذلك تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد".
وتعتمد اليونان على الصناديق الأجنبية منذ دخل اقتصادها فى حالة تعثر عقب الأزمة المالية العالمية".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حول العالم في 24 ساعة
-
ترامب يؤيد برامج تخفيف ديون اليونان
-
ترامب يؤكد دعم الولايات المتحدة لتخفيف الديون اليونانية
-
الاتحاد الأوروبي يؤيد إجراء استعدادات داخلية بشأن خروج بريطانيا من
إعلان
إعلان