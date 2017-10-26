طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

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عقد مساء اليوم الخميس، المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح المحتمل لرئاسة النادي فى الإنتخابات المقبلة المقرر لها فى نوفمبر القادم، ندوة بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، جمعت أعضاء قائمته التي سيخوض بها الإنتخابات.

وبدء طاهر جلسته بالترحيب بالحضور وطالبهم بتدقيق الاختيار خلال إنتخابات النادي، في من يمثلهم خلال الاربع سنوات المقبلة.

وإستكمل رئيس النادي كلمته بتعريف أعضاء قاىمته التي تضم كل من : "مصطفي مراد فهمي - كامل زاهر " إلى جانب حمدي الكنيسي الذي سيكون مسؤول عن الاعلام في النادي وهاني سري الدين ومحمد يحيي المسؤول عن كل الانشاءات وخالد حبيب الذي سيكون المسؤول عن الهيكلة الإدارية نظرًا لخبراته الكبيرة في تنظيم العديد من المؤسسات وكذلك البرنامج الرئاسي ومحمد جمال هليل مسؤول عن ملف خدمة الاعضاء والشباب في النادي .

وأضاف "طاهر" أن القائمة محددة الملامح مضيفًا: معانا ملفات عاوزين نعلنها ونستكملها، بالإضافة إلى نقل الأهلي نقلة احترافية أخري مختلفة تماما عن المؤسسات الرياضية.

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وأكد طاهر أن الأعضاء المنضمين للقائمة تحت السن مروان هشام من أكبر الاعضاء جهدًا وتفانياً في النشاط الرياضي، وشيرين منصور من أبناء الاهلي المتواجدين بصورة دائمة في النادي ،وأحمد مصطفي أبن من ابناء النادي لاعب كاراتيه ويعمل كطيار وسوف يتحمل مسؤولية كبيرة.

وأشار طاهر إلى أن القائمة سوف تقوم بالعمل كتلة واحدة و كمجلس وكل واحد هيكون مسؤول عن ملف.

وطالب طاهر من الحضور أن يقيموا تقييم موضوع واختيار من يستيطع افادة النادي، قائلاً بنحلم إن الاهلي يكون افضل وأكبر مؤسسة في مصر.

وأوضح محمود طاهر خلال حديثه إنجازات المجلس الحالي قائلاً :" عبرنا الازمات دي كلها رغم إن إحنا كنا نص مجلس وكان عندنا مشاكل كتير ورفضنا نعمل فراغ اداري في النادي، مضيفًا مش هقول لحد ينتخب مين مشددًا أن يكون تقييم الناخبين بعيدًا عن العواطف، مطالباً فى حالة وجود 6 أو 7 من القائمة جيدين لابد من إنتخاب القائمة كاملة حتى لا يحدث إنقسام فى المجلس فيما بعد.