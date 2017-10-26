أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

11:33 م الخميس 26 أكتوبر 2017

أرشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيبت 12 فتاة، بكدمات وكسور بأنحاء مختلفة من الجسم، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي، شنرا الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقلهم للمستشفى المركزي بالمحافظة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي كلاً من: نهى عيد محمد، 17سنة، مصابة بنزيف بالأنف، ورانيا محمد عطا الله، 17سنة، مصابة بكدمات بالساعد الأيمن، وفاطمة عبد الله محمد 16سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وأميرة معوض عبد الفضيل، 17 سنة، ومصابة بكدمات بالظهر، وداليا عبد المنعم 16 سنة، مصابة بكدمات بأنحاء مختلفة من الجسم.

كما استقبل المستشفى ذاته: فاطمة عبد المنعم عبد الله، 15سنة، مصابة بكدمات بالظهر، وإيمان سالم علي، 14 سنة، مصابة بجرح بالوجه، وإيمان إبراهيم كمال، 13 سنة، مصابة بجرح بالأذن، وأميرة سعد جابر، 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، ونورة عامر محمد، 13سنة، كدمات وسحجات، وخلود حسن عبد العظيم، 14 سنة، مصابة بكدمات، ورحاب عامر المصري، 15 سنة، مصابة بكدمات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة

    أخبار

  • مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

    أخبار

  • إصابة 3 أطفال في تصادم سيارة بجدار نفق الثلاثيني في الإسماعيلية

    أخبار

  • إصابة 8 في انقلاب ميكروباص بينهم 3 أطفال أشقاء ببني سويف

    أخبار

إعلان

a9f88a7e7a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين