بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيبت 12 فتاة، بكدمات وكسور بأنحاء مختلفة من الجسم، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي، شنرا الفشن جنوب بني سويف، وجرى نقلهم للمستشفى المركزي بالمحافظة.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي كلاً من: نهى عيد محمد، 17سنة، مصابة بنزيف بالأنف، ورانيا محمد عطا الله، 17سنة، مصابة بكدمات بالساعد الأيمن، وفاطمة عبد الله محمد 16سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وأميرة معوض عبد الفضيل، 17 سنة، ومصابة بكدمات بالظهر، وداليا عبد المنعم 16 سنة، مصابة بكدمات بأنحاء مختلفة من الجسم.

كما استقبل المستشفى ذاته: فاطمة عبد المنعم عبد الله، 15سنة، مصابة بكدمات بالظهر، وإيمان سالم علي، 14 سنة، مصابة بجرح بالوجه، وإيمان إبراهيم كمال، 13 سنة، مصابة بجرح بالأذن، وأميرة سعد جابر، 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، ونورة عامر محمد، 13سنة، كدمات وسحجات، وخلود حسن عبد العظيم، 14 سنة، مصابة بكدمات، ورحاب عامر المصري، 15 سنة، مصابة بكدمات.