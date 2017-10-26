مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي
10:47 م الخميس 26 أكتوبر 2017
قوات حفظ السلام
باماكو - (أ ش أ)
أعلنت بعثة قوات حفظ السلام الدولية في مالي أن 3 من أفراد القوات الدولية لقوا مصرعهم اليوم إثر إنفجار عبوة ناسفة شمال البلاد.
وذكر راديو (فرانس – 24 ) أن البعثة الدولية أوضحت ـ في بيان بهذا الصدد ـ أن الإنفجار وقع أثناء مرور حافلة تابعة لها إرتطمت بالعبوة الناسفة ، ما أسفر أيضا عن جرح إثنين آخرين من القوات الدولية.
ولم يكشف البيان عن جنسية الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا خلال هذا الإنفجار.
وأدان كوين دافيدز قائد القوات الدولية في مالي بشدة الحادث الذي وصفه بأنه يهدف الى زعزعة الإستقرار في مالي والأضرار بعملية السلام التي إنطلقت هناك".
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