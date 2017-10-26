فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال

رام الله - (أ ش أ)

أكدت حركة "فتح" أن إصرار رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على الاحتفاء بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، أمر مرفوض تماما وهو بمثابة تجديد للجريمة، وتشجيعا ودعما مباشرا للاحتلال ولنظام "الابارتهايد" العنصري الذي يُمارس بحق شعبنا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلية .

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، أنه كان من الأولى أن تقوم حكومة بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين بدل الاحتفاء بنكبة الشعب الفلسطيني التي بدأت أولى فصولها بالوعد المشؤوم في الثاني من نوفمبر 1917.

وأكد القواسمي على دعوة حركة "فتح" للشعب الفلسطيني البطل الصامد، ولكل شعوب العالم الحر، للتعبير عن رفضهم لهذا الوعد المشؤوم، وفي وجه هذه التصريحات العدائية للشعب الفلسطيني، وضد إصرار حكومة بريطانيا على الاحتفاء بالذكرى المئوية لوعد بلفور.