الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، مصرع 4 مواطنين وإصابة 16 أخرين إثر تصادم سيارة ملاكي مع أخرى أجرة 7 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي، بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري ، رئيس هيئة الإسعاف ، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب9 سيارات إسعاف مجهزة ، نقلت حالات الوفاة ، والمصابين إلى مستشفيات أخميم المركزي ، وسوهاج العام ، وسوهاج الجامعي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن حالات المصابين تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات وخدوش متفرقة بالجسد، واشتباه مابعد الارتجاج، مؤكدًا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع المستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.