صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

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نجح حسين الشحات لاعب مصر المقاصة، في إنقاذ فريقه من الهزيمة أمام طنطا فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب طنطا الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأحرز اللاعب ثلاثة أهداف (هاتريك) خلال المباراة ليقلب تأخر فريقه بثلاثية إلى تعادل إيجابي (3-3) وينقذه من هزيمة محققه كانت ستكون الرابعة له هذا الموسم.

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وفيما يلي يستعرض لكم «التحرير» 10 معلومات هامة عن حسين الشحات نجم نادي مصر المقاصة.

1- ولد اللاعب في القاهرة يوم الـ6 من سبتمبر عام 1991



2- بدأ مسيرته الكروية في الرابعة من عمره بمركز شباب مدينة نصر، حتى انتقل إلى نادي الشرقية للدخان، واستمر مع الفريق حتى عام 2014.



3- انتقل حسين الشحات إلى فريق مصر المقاصة عام 2014 لمدة 4 مواسم قضى منهم حتى الأن 3 أعوام ويبقى فى عقده مع الفريق عام واحد.



4- تفوق مع فريقه الموسم الماضي وظهر بأداء قوي ساهم فى إحتلال فريقه وصافة الدوري والمشاركة فى البطولة الإفريقية.



5- أعلن اللاعب فى وقت سابق أنه أهلاوي ويتمنى اللعب للأهلي، وذلك بعدما تقدم الأهلي والزمالك بطلب لإدارة الفريق الفيومي بضم اللاعب، وقال أيضاً أنه فى حالة اللعب للزمالك سيكون سعيدًا فالزمالك فريق كبير.



6- شارك اللاعب مع منتخب مصر للمحليين 3 مرات تحت إدارة هاني رمزي المدير الفني السابق للفراعنة.



7- أعلن فريق يانج بويز السويسري رغبته في ضم اللاعب بعد الأداء القوي الذي قدمه الاعب مع فريقه الموسم المنصرم، ولكن لم يأخذ الفريق السويسري خطوات جاده لضم اللاعب رسمياً نظرًا لإرتباطه بعقد مستمر مع الفريق الفيومي الذي عدل عقده ومده 5 مواسم أخري.



8- نجح اللاعب في تسجيل أول هاتريك له خلال مسيرته الكروية في مسابقة الدوري العام في مباراة فريقة أمام طنطا في الموسم الجاري 2017/2018.



9- أعلن اللاعب فى حوار سابق له أنه يتمنى الأحتراف في الدوري الأسباني أو اللعب للدوري الإنجليزي.



10- قال اللاعب فى أكثر من مناسبة أن محمد أبو تريكة نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق هو مثله الأعلى فى الكرة على المستوى المحلى، أما على المستوى الدولى فهو يحب البرتغالى كريستيانو رونالدو.

