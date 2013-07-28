الحكومة الكويتية تقدم استقالتها عقب إعلان نتائج انتخابات (مجلس الأمة)

كتب : الأناضول منذ 23 دقيقة

قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح استقالة حكومته إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في خطوة إجرائية بمقتضى الدستور الذي يلزمها بذلك عقب الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي صباح اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إن رئيس الوزراء رفع استقالة الحكومة لأمير البلاد اليوم عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، إلا أنه لم تعلن بعد قبول الأمير للاستقالة "البروتوكولية".

ويتوقع، بحسب الشائع في مثل هذه الحالات، أن يقبل الأمير استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفي أعقاب الإعلان الرسمي عن نتائج انتخابات مجلس الأمة، تقدم الحكومة استقالتها لأمير البلاد، ضمن إجراءات دستورية، ليقوم بإجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، إما عبر إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي (الشيخ جابر المبارك) بتشكيل الحكومة أو اختيار رئيس وزراء جديد.

وعقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد عبدالله المبارك الصباح أنه في ضوء الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات مجلس الأمة فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة الجديد للانعقاد يوم الثلاثاء 6 أغسطس المقبل.

وعبر المجلس "عن ارتياحه للاقبال الكبير للناخبين الكويتيين رغم إقامة هذه الانتخابات في أجواء صيفية حارة وفي شهر رمضان"، معتبرا أن هذا "يعكس حرص الناخبين على تحمل مسؤوليتهم في أداء واجبهم الوطني" .