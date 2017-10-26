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ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

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مصراوي Masrawy

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

10:11 م الخميس 26 أكتوبر 2017

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

الشرطة الليبية

بنغازي - (أ ش أ)

تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي، من ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة، أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية (بنغازي - توكرة - المقرون) مساعد ضابط أول أمجد الورفلي، في تصريح لـ "بوابة الوسط" اليوم الخميس، "إن معلومة وردت لجهاز المخابرات بنغازي عن وجود مهاجرين غير شرعيين بأحد الشاليهات بمنطقة سيدي خليفة، فتم التواصل معهم على الفور بعد التأكد من صحة البلاغ".

وأوضح الورفلي، أنه جرى ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية السورية، وبينهم أربع عائلات قبل أن يغادروا عبر مراكب الموت إلى أوروبا، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى مركز إيواء قنفودة وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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