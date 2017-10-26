"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

كتب - محمود مصطفى:

تراجع الأزهر الشريف، عن قرار إلغاء الشهادة الابتدائية الأزهرية واعتبارها سنة نقل عادية، والذي سبق أن نشرته البوابة الرسمية للمشيخة مساء اليوم الخميس.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن المشيخة لم تقرر إلغاء الشهادة الإبتدائية، مشيرًا إلى أن الموضوع أثير على هامش اجتماع المجلس الاعلى للأزهر الأخير ولم يتخذ قرار نهائى به.

وكتب "شومان" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا صحة لإلغاء الشهادة الابتدائية وما يثار حول إلغاء امتحان الشهادة الابتدائية غير دقيق فالموضوع أثير على هامش اجتماع المجلس الأعلى للأزهر ولم يتخذ فيه قرار لأنه لم يكن مدرجًا في جدول الأعمال وإنما مجرد نقاش بين بعض الأعضاء حول الأمر".

وأضاف: "الإمام الأكبر له رؤية خاصه في تطوير المرحلة الإبتدائية جاري دراستها بين مجموعة من الخبراء من الأزهر والتربية والتعليم وسوف نعلن عن هذا التطوير قريبا بإذن الله فهو تطوير داخل المرحلة الابتدائية بما يخدم الطلاب فكريا وعلميا داخل هذه المرحلة".

كان الموقع الرسمي للأزهر الشريف، نشر قرار إلغاء الشهادة الابتدائية الأزهرية، والذي نص على أن تعامل معاملة ما يتم في وزارة التربية والتعليم، قبل أن يقوم بحذف الخبر.

كان مصراوي نشر في الخامس من أكتوبر الجاري، اتجاه المجلس الأعلى للأزهر لإلغاء الشهادة الابتدائية الأزهرية.