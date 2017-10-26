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علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

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مصراوي Masrawy

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

03:46 م الخميس 26 أكتوبر 2017

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

قص الشعر

كتبت- بسمة مشالي:

قالت الدكتورة إيمان عبدالله أخصائية الصحة النفسية، إن السبب النفسي لقص الفتاة  لشعرها بعد انتهاء العلاقة الرومانسية أو أثناء مرورها بحالة الاكتئاب أو الحزن، يعتبر إحدى الوسائل التي تلجأ إليها العديد من النساء للتخلص من إحساسهن بالحزن الشديد.


وأوضحت" إيمان" لـ"مصراوي" أبرز أسباب لجوء بعض السيدات لقص شعرهن، وهي:


1-الحالة النفسية السيئة:

أشارت الأخصائية النفسية إلى أن قص الشعر أولي أعراض الدخول في مرض الاكتئاب.


2-تفريغ الطاقة السلبية:

يعتبر لجوء الفتاة أو السيدة لقص شعرها بعد مرورها بمرحلة عصيبة ما، نوع من تفريغ الطاقة السلبية والتخلص من الضغط العصبي والنفسي التي تمر به.


3-تخطي الماضي:

يساعد قص الشعر على تخطي الماضي وبدء مرحلة جديدة.

 

4-نوع من العقاب الذاتي:

تعتبر بعض النساء قص الشعر نوع من عقاب النفس، لإظهار عدم رضاها عن نفسها وحياتها.


5-لفت انتباه المجتمع إليها:

تشعر بعض السيدات بعدم الثقة بالذات، بالتالي يلجأن إلى قص شعرهن للفت انتباه المجتمع.


6- تعزيز إحساس القوة

يساعد قص الشعر على تعزيز إحساس القوة والانتصار والتحدي.

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مصراوي Masrawy

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