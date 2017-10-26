حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، اليوم الخميس، تعدي أهالي بالقرية، على أحد الأشخاص، أثناء محاولته سرقة قرط ذهبي من أذن طفلة بالإكراه، وجرى تسليمه لمركز شرطة الحامول.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة الحامول، بلاغًا من أهالي قرية غرب تيرة، دائرة المركز، بضبطهم أحد اللصوص حاول سرقة قرط ذهبي من أذن طفلة بالإكراه، ما أدى إلى تعديهم عليه بالضرب المبرح.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، عن توجه المدعو "طارق م.ر" 22 عامًا، عاطل، ويقيم ببندر الحامول، لقرية غرب تيرة لسرقة قرط ذهبي من أذن الطفلة "أ.ا.ن" 4 أعوام، وذلك حال عودتها من الحضانة في طريقها لمنزلها.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم، أوهم الطفلة بشراء حلوى لها، ثم حاول انتزاع القرط الذهبي من أذنها بالقوة، ما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالأذن اليسرى، ورآه أهالي بالقرية وأمسكوا به ثم تعدوا عليه بالضرب جراء ما فعله، وسلموه لمركز شرطة الحامول.

بمواجهة المتهم بأقوال الأهالي وتحقيقات رجال الشرطة، أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 34037 لسنة 2017، جنح مركز شرطة الحامول، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.