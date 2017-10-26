أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

09:48 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

مبروك كرشيد

تونس - (أ ش أ)

أكد وزير أملاك الدولة والشئون العقارية في تونس "مبروك كرشيد" أهمية التعاون والتنسيق مع الصين ، والحرص على تيسير الإجراءات ذات الصلة لإقامة منطقة اقتصادية في ميناء جرجيس بولاية "مدنين" جنوب شرقي البلاد.

وأشار كرشيد - خلال لقائه مع سفيرة الصين بتونس (بيان يانهوا) بمقر الوزارة اليوم - إلى حرص التونسية على إنجاز هذا المشروع ، لافتا إلى أن توسعة ميناء جرجيس يمثل قاطرة للتنمية في الولاية.

ولفت كرشيد ـ وفقا لبيان صادر عن الوزارة - إلى أنه سيتم عقد لقاء قريبا في هذا الإطار يضم مسؤولين وممثلين عن الشركات الصينية لتبادل الآراء والتباحث بشأن فرص الشراكة بين البلدين ، خاصة فيما يتعلق بإقامة المنطقة الاقتصادية سالفة الذكر.

من جهتها ، عبرت سفيرة الصين في تونس (بيان يانهوا) عن دعم بلادها للعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على إقامة شراكة إيجابية من خلال إقامة المشاريع الكبرى والمساهمة الفاعلة في المسار التنموي لتونس.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

    أخبار

  • بلدة تونسية تطالب بـ"الحقيقة" بشأن غرق مهاجرين

    أخبار

  • إحباط أكثر من 550 عملية إرهابية في دول منظمة شنجهاي خلال 3 سنوات

    أخبار

  • قصة صحفية سويسرية تركت بلدها للعيش في تونس

    أخبار

إعلان

dbb42f3774.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان