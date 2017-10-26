تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين
09:48 م الخميس 26 أكتوبر 2017
مبروك كرشيد
تونس - (أ ش أ)
أكد وزير أملاك الدولة والشئون العقارية في تونس "مبروك كرشيد" أهمية التعاون والتنسيق مع الصين ، والحرص على تيسير الإجراءات ذات الصلة لإقامة منطقة اقتصادية في ميناء جرجيس بولاية "مدنين" جنوب شرقي البلاد.
وأشار كرشيد - خلال لقائه مع سفيرة الصين بتونس (بيان يانهوا) بمقر الوزارة اليوم - إلى حرص الحكومة التونسية على إنجاز هذا المشروع ، لافتا إلى أن توسعة ميناء جرجيس يمثل قاطرة للتنمية في الولاية.
ولفت كرشيد ـ وفقا لبيان صادر عن الوزارة - إلى أنه سيتم عقد لقاء قريبا في هذا الإطار يضم مسؤولين وممثلين عن الشركات الصينية لتبادل الآراء والتباحث بشأن فرص الشراكة بين البلدين ، خاصة فيما يتعلق بإقامة المنطقة الاقتصادية سالفة الذكر.
من جهتها ، عبرت سفيرة الصين في تونس (بيان يانهوا) عن دعم بلادها للعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على إقامة شراكة إيجابية من خلال إقامة المشاريع الكبرى والمساهمة الفاعلة في المسار التنموي لتونس.
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