"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد

كتبت- ياسمين محمد:

اعتراضت نقابة المهن التعليمية على تكرار اعتداءات رجال الشرطة على المدارس، مشيرة إلى أنه لم يمر أسبوع واحد على اقتحام ضابط شرطة المدرسة التجريبية الرسمية للغات بمطاي التابعة لمحافظة المنيا، وتعديه على معلميها وإثارة الزعر بين الطلاب، حتى يقفز أمين شرطة يدعى شعبان إسماعيل من أعلى سور مدرسة طحابوش بمركز ناصر ببني سويف، لأخذ نجلته بالقوة لخلاف مع زوجته، والذي قرر على إثره حرمانها من ابنتها.

وأضافت النقابة في بيان لها، الخميس، أن أمين الشرطة اعتدى على معلمي المدررسة وأتلف جميع محتويات مكتب المدير وأثار زعر ورعب الطلاب، ولم يوقفه إلا تكاتف جميع المعلمين عليه وطلب النجدة.

وأكدت النقابة أنه فور وصولها شكوى المعلمين، قام إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين بلجنة تسيير الأعمال، بتوجيه مصطفى الدين نقيب معلمي بني سويف بمتابعة الواقعة وتحريك محامي النقابة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأفاد نقيب معلمي بنى سويف بصحة الواقعة، وتوجه بصحبة وفد من النقابة الفرعية ومعهم هشام العدوي محامي النقابة إلى النيابة لحضور التحقيقات التي باشرها المستشار عماد على المحامي العام لنيابات بنى سويف والتي أمرت بإخلاء سبيل أمين الشرطة بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه وصرف المعلمين من سراى النيابة.

وطالب خلف الزناتي نقيب المعلمين بلجنة تسيير الأعمال، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من اعتداءات بعض رجال الشرطة على المعلمين، سواء كانت في هيئة تشريعات أو لوائح داخلية، منوهًا إلى أن نقابة المعلمين هي ملجأ المعلمين وحصنهم الذي يحتمون به وقت العثرات وليس من الممكن أن يخيب ظن المعلمين في نقابتهم، وعلى الجانب الآخر لا أحد ينكر تضحيات رجال الشرطة البواسل الذي يسهرون على حماية المواطنين وممتلكاتهم ويبذلون لتحقيق ذلك الجهد والعناء والتضحية.

وأضاف الزناتي، أنه يخشى من أن تكرار تلك الاعتداءات على المعلمين وإثارة الذعر لدى لطلاب في محراب علمهم ما قد يولد ضغينة ضد جهاز الشرطة، مؤكدًا أن هناك أطراف تعمل في الخفاء لاستغلال تلك الأحداث الفردية في زعزعة الأمن والاستقرار مما يستوجب تكاتف جميع قوى المجتمع لمواجهتها والقضاء عليها.

وأوضح إبراهيم شاهين، أن هناك تقدير كامل للشرطة المصرية وفخرًا بأعمالها البطولية، مؤكدًا على الحزن الشديد على أرواح الشهداء الطاهرة في ظل هذه الفترة الحرجة الذي تجرأ فيها الإرهاب وأعلن عن نيته الخبيثة في عرقلة مؤسسات الدولة

وحذر شاهين من استمرار حالات الاعتداء على المعلمين، مشددًا على أن تلك الظاهرة السلبية قد تتسبب في انهيار العملية التعليمية، مطالبًأ النقابة بضرورة سن تشريعات فورية لحماية المعلمين.