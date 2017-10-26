رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر

القاهرة- (أ ش أ):

قال عضو مجلس النواب والإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وافق على طلبه بخصوص (سك) عملة باسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الذكرى المئوية لميلاده التي تحل في 15 يناير 2018.

وأكد بكري ـ خلال برنامج (حقائق وأسرار) الذي يقدمه على قناة (صدى البلد) ـ أن رئيس الوزراء إستمع إلى مطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب عن محافظات صعيد مصر أثناء زيارته إلى محافظة الأقصر التي شهدت تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وعن حادث الواحات الإرهابي، أوضح بكري أن رئيس الوزراء تحدث عن توقيت إصدار البيان المتعلق بالحادث ، موضحاً أن التوقيت والأسلوب الذي سيصدر به تتم دراسته بدقة من الجهات المعنية ، متسائلا "كيف يمكن إصدار تقرير عن هذا الحادث أو ذاك بينما القوات كانت في هذا الوقت لا تزال تتعامل مع الإرهابيين؟".

وطالب رئيس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ألا تركز على السلبيات فقط، بل تتناول أيضا الإنجازات بموضوعية ، وقال إن ما تحقق من إنجازات في ثلاث سنوات لم يتحقق في ثلاثين عاما.

وأضاف: "اذا كان البعض يتحدث عن الأولويات ، فأنا أقول لهم إن كافة المشروعات الهامة والإستراتيجية والحياتية لها الأولويات ، وهو نفس ما ينطبق على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة".

وقال رئيس الوزراء: "أتمنى دوما من الجميع أن يروا الجانب الإيجابي الذي يتعمد البعض تجاهله وأن نعطي شحنة معنوية للناس ولا نحاول النيل من معنوياتهم".

ووعد رئيس الحكومة أعضاء مجلس النواب عن محافظات الصعيد بإصدار قانون الجريمة الإلكترونية الأسبوع القادم تمهيدا لعرضه على البرلمان.