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نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

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نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

التحرير

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قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه تقدم بمشروع قانون يُجرم العلاقات الجنسية المثلية، لافتًا إلى أن جميع الأديان السماوية جاءت من أجل نشر الفضيلة.

أضاف عبد الستار، خلال حواره له عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «مشروع القانون يعاقب كل من يمارس «المثلية» بالحبس مدة لا تقل عن عام، ولا تزيد عن 3 أعوام، وفي حالة العودة تكون العقوبة 5 سنوات».

تابع عضو مجلس النواب، أن «كل شخص يُحرض على العلاقات المثلية أو يسهلها للغير أو يعد مكانًا لممارستها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات».

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أوضح أن «مشروع القانون يحظر بشكل قطعي الدعاية أو الإعلان عن حفلات تجمع المثليين بأية وسيلة، ويحظر حمل أي شارة أو رمز للمثليين، ويحظر صناعته أو بيعه أو تسويقه أو الدعاية له، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس».

وكان النائب رياض عبد الستار، أعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون يُجرم كل من يرتكب فعلًا شاذًا، أو يدعو أو يستقبل حفلًا يدعو للشذوذ، أو يسمح بدخول فريق من الشواذ في ، وذلك عقب حفلة «مشروع ليلى» في التجمع الخامس، والتي رُفع خلالها علم «الرينبو».

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