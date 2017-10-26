«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

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قال محمد الطوخي، المتحدث الرسمي لحملة «كلنا معاك من أجل مصر»، إن «قرارات الإصلاح الاقتصادي هيكلية وقوية للغاية، ولم يجرؤ على اتخاذها رئيس جمهورية قبل عبد الفتاح السيسي».

أضاف الطوخي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، أن المرحلة الانتقالية تسببت في انهيار الاحتياطي النقدي، فضلًا عن الأوضاع السيئة التي تعيشها المنطقة والتي أثرت بدورها على مصر.

تابع: «السيسي يجب أن يُكمل ما بدأه.. نشعر بآلام المواطن، نعلم أنه يئّن من ارتفاع الأسعار، وهذا أمر طبيعي بالمرحلة، لذلك يسعى الرئيس أن يُكمل منظومة الإصلاح عشان كل مواطن ياخد حقه بما يُرضي الله».

وأشار إلى أن الحملة تستهدف مساعدة الدولة والمواطن البسيط في العبور من هذه المرحلة، مضيفًا: «إحنا خدامين المواطن المصري.. وممكن نعمل أي حاجة لمصر».

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وانطلقت مؤخرًا، فعاليات حملة «كلنا معاك من أجل مصر»، والتي تضم 18 حزبًا سياسيًا، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته بالترشح لفترة ثانية، لاستكمال المشروعات التي بدأها، ومواصلة تطهير البلاد من الإرهاب.

وأعلن مسئولو الحملة انطلاقها، بحضور لفيف من السياسيين والفنانين والصحفيين ورموز الرياضة المصرية، أبرزهم مصطفى الفقي مدير مكتبة الأسكندرية، والشيخ أسامة الأزهري، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وهاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأشرف زكي نقيب الممثلين، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والفنانة يسرا، والمطرب محمد فؤاد، واللاعب حازم إمام، والفنان أحمد بدير.