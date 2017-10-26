مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

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انتهى اللقاء الذي جمع بين فريقي طنطا ومصر للمقاصة على ستاد طنطا الرياضي، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، في إطار منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى محمد، لاعب فريق طنطا، هدفا بشكل رائع في شباك نظيره مصر المقاصة في الدقيقة 28، من عمر المباراة ،وواصل ناشىء الزمالك تألقة مع فريقه حيث أحرز 3 أهداف في شباك ( بتروجيت ووادي دجلة ومصر المقاصة) وذلك خلال 7 مباريات خاضها مع الفريق حتى الأن.



لفت مصطفى محمد الأنظار خاصة بعد تسجيلة هدفه اليوم على طريقه الكبار، وبدأت جماهير القلعة البيضاء تنادي بعودة اللاعب لصفوف الفريق الأبيض خاصة بعد تألقة مع فريق طنطا وأيضًا ظهوره بشكل جيد مع الداخليه الموسم الماضي.



ويستعرض «التحرير» في السطور التالية أبرز محطات ناشىء الزمالك خلال مسيرته الكروية:



بدايته:

بدأ صاحب الـ 20 عاما في قطاع الناشئين في الزمالك و قرر أحمد حسام ميدو، حينما كان مديرا فنيا للفريق بتصعيده في يناير 2016،برفقه خليل حجي صانع الألعاب وذلك بعد ظهورهما بمستوى طيب في ودية الكبار والشباب بالنادي.



إعارته للداخلية:

خرج إعاره لفريق الداخلية الموسم الماضي وظهر بمستوى لافت للنظر حيث ساهم في بقاء الفريق بالدوري الممتاز، وسجل 4 أهداف خلال 13 مباراة شارك فيها مع الفريق، ليعود مجددًا للقلعة البيضاء عن اقتناع بأنه مشروع لاعب جيد.



وكان وقتها أعلن محمد حلمي رغبته في استعادة اللاعب، وأحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة، قد أبديا إعجابهما باللاعب، والاستعداد لاستعادته مرة أخرى، مع نهاية الموسم الجاري.



مصطفى محمد مع منتخب الشباب:

ظهر المهاجم الشاب بشكل رائع ساهم في أن يفرض نفسه على تشكيل منتخب الشباب حيث ضمه معتمد جمال خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب، واستطاع أن يقود هجوم منتخب الشباب في أمم أفريقيا للشباب، التي أقيمت في فبراير الماضي بزامبيا.



ورغم الخروج المبكر لمنتخب الشباب في دور المجموعات من البطولة، إلا أن اللاعب الشاب سجل هدف رائع في شباك غينيا، بالإضافة إلى صناعته لهدف كريم نيدفيد في الجولة الثالثة أمام زامبيا.

ويتميز مصطفى محمد بالقدرة على التسديد عن بعد بشكل رائع حيث كان له هدف مميز مع منتخب الشباب في مرمى منتخب أنجولا .

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ميمزاته داخل الملعب:

يمتاز مصطفى محمد في المشاركة في مركز رأس الحربة الصريح كما أنه يجيد اللعب في مركز الجناج الأيسر حيث يملك قوة بدنية عاليه واحتفاظ بالكرة تحت ضغط كما أنه محطة قويه يعتمد عليها دائما فريق طنطا وقبله الداخلية.

ويعتبر ناشىء الزمالك أنه مثله الأعلى في الملاعب عبد الحليم علي وكان له تصريح سابق: "نفسي ألعب في الفريق الأول وأحرز أهداف واحتفل مع الجماهير ونجلب البطولات للزمالك.. فأنا مشجع للكيان قبل أن أكون لاعبًا" ويلقبه الكثرين بـ "عمر ذكي الجديد" لتشابه طريقة لعبهم.