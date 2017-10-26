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هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

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مصراوي Masrawy

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

09:13 م الخميس 26 أكتوبر 2017

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

الكاتب هاني لبيب عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

كتب- محمد قاسم:

طالب الكاتب هاني لبيب، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، بمصادرة أموال وممتلكات من يثبت قانونياً تورّطه فى العمليات الإرهابية، سواء بالإعداد والتفكير أو المشاركة والتنفيذ، لصالح توفير حياة كريمة لعائلات وأسر الشهداء سواء من المدنيين أو العسكريين من رجال الشرطة والجيش.

وقال لبيب، خلال تصريحات صحفية، الخميس، إن التطرّف والإرهاب حالة استثنائية، تستدعى اتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة، لصالح أسر الشهداء وعدم تركهم خصوصاً من لديه أطفال في بداية مسيرة التنشئة والتعليم.

وتابع: "كان من المفترض أن يكون لكل مواطن من هؤلاء الشهداء مستقبل منتظر من التميز والنجاح، وباستشهاده توقف كل ذلك، بل تحولت مسارات حياة عائلته، وليس من العدل ترك عائلات الشهداء لمكافأة أو مساعدة، والأفضل أن يتم تكريم الشهداء بتأمين حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم".

واقترح أن يترقى الشهيد سواء كان مدنياً يعمل فى وظيفة حكومية أو من رجال الشرطة والجيش، سلم التدرّج الوظيفى حتى سن المعاش بكل ما تحمله الدرجات الوظيفية من امتيازات إدارية ومادية لضمان حياة كريمة لأسر الشهداء.

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مصراوي Masrawy

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