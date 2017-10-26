واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات مالية على 7 مسؤولين و3 كيانات في كوريا الشمالية، منددة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين ـ في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية ـ " إن كوريا الشمالية يحكمها نظام وحشي يواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان"، منددا بالجيش الكوري الشمالي الذي " يعمل كشرطة سرية ويعاقب أي شكل من المعارضة".

وأضاف " إن العقوبات تستهدف مسؤولين عسكريين ضالعين في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في بيونج يانج، وإننا نستهدف أيضا من يسهلون ماليا بقاء النظام بأموال خارجية".

وتأتي هذه العقوبات إثر صدور تقرير من وزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة في كوريا الشمالية، والذي أدرج العديد من المسؤولين الحكوميين في بيونج يانج على قائمة العقوبات السوداء، ما يعني تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنع أي مواطن أمريكي من التعامل معهم.