أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

09:01 م الخميس 26 أكتوبر 2017

أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية

مبان في مستوطنة نوف تسيون في حي جبل المكبر في القد

دان الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط الخميس موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية معتبرا انها تكشف "تحدي الاسرائيلية للارادة الدولية و(سعيها) لاجهاض اي مساع" للوصول الى حل الدولتين.

ووافقت بلدية القدس الاسرائيلية الاربعاء على بناء 176 وحدة استيطانية داخل حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

وقال محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن أبو الغيط "أكد أن قرار بلدية القدس الأخير بالمصادقة على بناء هذه الوحدات في حي جبل المكبر، يمثل حلقة في مخطط استراتيجي واضح ومكشوف يستهدف تمزيق أواصر القدس الشرقية، وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها، وبقية أحياء الضفة الغربية".

كما ان هذا القرار يهدف، وفق ابو الغيط، الى "حصار التواجد الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان اليهودي بغرض احباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الامين العام للجامعة العربية على أنه "لا دولة فلسطينية من دون القدس الشرقية كعاصمة لها".

واعتبر ان بناء هذه المستوطنات "يمثل خرقا للقانون الدولي" مشيرا الى ان مجلس الامن الدولي "يعتبر المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية غير شرعية".

ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الاساسي للاسرة الدولية لحل الصراع.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة منذ فشل المبادرة الامريكية حول هذا الموضوع في أبريل 2014.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السنوار: لا أحد يستطيع انتزاع اعتراف حماس باسرائيل أو نزع سلاحها

    أخبار

  • استقالة المسؤول عن التفاوض للإفراج عن إسرائيليين فقدوا في غزة

    أخبار

  • اعتقال أربعة صحفيين فلسطينيين بتهمة "تسريب معلومات حساسة"

    أخبار

  • ماذا نعرف عن برنامج إيران الباليستي المتطور؟

    أخبار

إعلان

b076a03993.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة